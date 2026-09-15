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Rinnovato il Cda della Seus 118, Castro confermato presidente

Nel Consiglio di amministrazione: Francesca Draià e Giuseppe Gennuso

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

L’Assemblea dei soci della Seus 118 ha confermato Riccardo Castro (in quota FdI) alla presidenza. Di nuova nomina, invece, gli altri due componenti del Consiglio di amministrazione: Francesca Draià e Giuseppe Gennuso (in quota Fi, vicino ai deputati Marco Intravaia e Bernardette Grasso).

“Accolgo questa conferma innanzitutto come una responsabilità – dice Castro – nei confronti della società, del sistema 118 e delle migliaia di professionisti che ne garantiscono il funzionamento, spesso in condizioni complesse e sotto una pressione che solo chi vive quotidianamente l’emergenza può comprendere fino in fondo. Ringrazio il presidente della Regione, Renato Schifani, per aver scelto di dare continuità a questo percorso e l’Assemblea dei soci per la fiducia che ha inteso rinnovarmi. La riconferma alla presidenza – osserva Castro – non rappresenta per me un punto di arrivo. È l’inizio di una nuova fase, da affrontare con la stessa responsabilità con cui ho accolto questo incarico». “Il patrimonio sul quale la Seus – sottolinea Castro – può costruire il proprio futuro è rappresentato innanzitutto dalle competenze, dall’esperienza e dalla professionalità delle persone che ogni giorno ne garantiscono il funzionamento. È da questo patrimonio che dobbiamo costruire il futuro. Questa è la responsabilità che intendo portare avanti insieme all’assessore regionale della Salute, Marcello Caruso, alla Pianificazione strategica guidata dalla dottoressa Tatiana Agelao e a tutte le istituzioni coinvolte”. 

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