Voli ancora fermi, potenziati i collegamenti tra aeroporto di Catania e Palermo

A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata prorogata la chiusura del settore B3 e C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle ore 22:00. Per i voli dirottati a Palermo, Trenitalia d’intesa col Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, ha potenziato i collegamenti ferroviari verso Catania per aiutare i passeggeri a raggiungere la destinazione finale.

“Per agevolare i passeggeri coinvolti dai ritardi e dalle modifiche ai voli di oggi causa attività vulcanica, Trenitalia ha potenziato il numero di posti offerti nei collegamenti ordinari diurni fra Palermo e Catania, previsto inoltre un treno straordinario serale. Treni ordinari potenziati (Palermo C.le Catania)

I seguenti treni di linea viaggeranno a capienza massima (500 posti ciascuno):Ore 13:31, Ore 15:31, Ore 17:31

Treno straordinario serale (Palermo Aeroporto Catania) con Partenza: ore 21:30 da Palermo Aeroporto; Tratta: Diretto a Catania (senza fermate intermedie) Capienza: 600 posti disponibili