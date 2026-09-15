Incendio boschivi: pubblicati i contributi comunali a sostegno delle aziende colpite

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Santo Stefano Quisquina comunicano che, con apposita determinazione, sono stati pubblicati i contributi comunali destinati alle aziende che hanno subito danni a seguito dell’incendio del luglio 2026. Con questo provvedimento il Comune mette a disposizione complessivamente €33.918,00 per aziende, a sostegno delle attività che hanno dovuto affrontare danni, difficoltà e conseguenze economiche a seguito del grave evento.

“Si concretizza così un impegno assunto dall’Amministrazione nei confronti delle imprese e degli operatori economici coinvolti. In una situazione di particolare difficoltà, il Comune ha ritenuto doveroso fare la propria parte, mettendo a disposizione risorse concrete e attivando tutti gli strumenti possibili per sostenere il percorso di ripresa delle attività. Avevamo assunto un impegno con le aziende colpite dall’incendio e oggi quell’impegno trova una risposta concreta – dichiara il Sindaco Cacciatore–. Sappiamo che le risorse comunali non possono certamente compensare tutte le difficoltà e i danni subiti, ma rappresentano un aiuto importante e soprattutto un segnale di attenzione e vicinanza da parte dell’Amministrazione. In momenti come questo le istituzioni devono essere presenti e noi abbiamo voluto esserlo”, conclude il primo cittadino.