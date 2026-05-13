Università Kore di Enna, laurea honoris causa a Pietrangelo Buttafuoco

“Pietrangelo Buttafuoco ha dimostrato come la cultura possa e debba essere gestita secondo criteri di efficienza, sostenibilita’ e innovazione strategica”. E’ uno dei passaggi della motivazione con la quale il rettore dell’universita’ Kore di Enna, Paolo Scollo, ha deliberato la richiesta di conferire a Buttafuoco la laurea magistrale honoris causa in Economia. L’iter era stato avviato dai vertici della Kore lo scorso anno e la delibera era stata inoltrata al ministero dell’universita’ e della ricerca, cui spetta l’approvazione, ora firmata dal ministro Anna Maria Bernini. A proporre l’onorificenza e’ stato il consiglio del corso di laurea in Economia e direzione delle imprese e del dipartimento di Scienze economiche e giuridiche della Kore, con l’approvazione all’unanimita’ del Senato accademico. A dicembre 2025 la delibera e’ stata emessa e trasmessa al ministero. Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, e’ stato componente del Consiglio dei garanti dell’universita’ Kore fino al 2015. La relazione, presentata dai vertici Kore al ministero dell’Universita’, sottolinea “il percorso professionale di Buttafuoco, caratterizzato da una progressiva assunzione di responsabilita’ nella gestione di complessi organismi culturali pubblici e privati, culminata con i recenti vertici nazionali. Pietrangelo Buttafuoco – si legge – ha saputo coniugare una prolifica attivita’ letteraria e giornalistica con incarichi di alta responsabilita’ manageriale alla guida di prestigiosi enti culturali e fondazioni. La sua innegabile statura intellettuale, infatti, si e’ tradotta in efficacia manageriale e visione strategica nella governance delle istituzioni culturali”.

Le motivazioni del riconoscimento accademico proseguono ripercorrendo la carriera di Buttafuoco, gli incarichi ricoperti, la sua visione di governance delle strutture nelle quali ha operato e opera. “La figura di Pietrangelo Buttafuoco – prosegue la relazione che motiva la richiesta – smentisce il pensiero comune che, seguendo un approccio dicotomico e standardizzato, traccia un confine netto tra il mondo delle idee e il mondo dell’azione, tra la figura dell’intellettuale, che vive rifugiato nella sua turris eburnea, e quella del manager, chiamato invece a misurarsi con la dura concretezza delle decisioni gestionali e della governance delle strutture organizzative. Conferire la laurea honoris causa in Economia e direzione delle Imprese a Pietrangelo Buttafuoco, pertanto, significa riconoscere un talento raro: e cioe’ la capacita’ di trasformare la cultura in asset strategico, di rendere il pensiero non solo un esercizio di stile, ma un motore di gestione e sviluppo di un intero settore produttivo, come quello della cultura”. La famiglia Buttafuoco e’ della provincia di Enna, dove il giornalista e scrittore ha vissuto e alla quale e’ rimasto legato. “In Pietrangelo Buttafuoco, dunque, non premiamo solo lo scrittore o il giornalista. Premiamo l’uomo di governo – si legge ancora – che ha compreso una verita’ essenziale per il nostro tempo: la cultura non e’ un lusso, e’ un’industria pensante che produce senso e da’ forma alla realta’ che ci circonda, innescando anche processi economici virtuosi quali leve fondamentali per risollevare l’economia di un territorio”. La cerimonia di conferimento si terra’ in autunno dopo l’apertura del prossimo anno accademico.