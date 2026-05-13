Agrigento

Ercole Oliverio, l’azienda agrigentina Francesco Di Mino premiata tra le finaliste della Sicilia

Il premio rappresenta un importante attestato di qualità e valorizza il lavoro delle imprese siciliane impegnate nella produzione di olio extravergine d’oliva d’eccellenza

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Anche il territorio agrigentino protagonista alla tappa siciliana del Premio nazionale Ercole Olivario, ospitata presso la sede della Camera di commercio di Trapani nell’ambito del “Viaggio in Italia” dedicato alle eccellenze olearie del Paese. A seguito della cerimonia di proclamazione delle aziende finaliste siciliane, il commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento, Giuseppe Termine, ha consegnato il riconoscimento all’azienda Francesco Di Mino, rappresentata dall’ingegnere Francesco Di Mino.

Il premio rappresenta un importante attestato di qualità e valorizza il lavoro delle imprese siciliane impegnate nella produzione di olio extravergine d’oliva d’eccellenza, confermando il ruolo strategico del comparto agroalimentare per lo sviluppo economico e l’identità produttiva del territorio.

«La qualità delle produzioni siciliane – ha sottolineato Giuseppe Termine – continua a distinguersi a livello nazionale grazie all’impegno, alla competenza e alla capacità innovativa delle nostre aziende. Riconoscimenti come questo testimoniano il valore di un settore che rappresenta un patrimonio economico, culturale e identitario della nostra terra». Soddisfazione è stata espressa anche dal rappresentante dell’azienda Francesco Di Mino, che ha evidenziato come il premio costituisca «un incentivo a proseguire nel percorso di valorizzazione della qualità, della sostenibilità e del legame con il territorio». La manifestazione ha riunito istituzioni camerali, operatori del settore e produttori provenienti da tutta la Sicilia, confermando il crescente interesse verso le produzioni olearie regionali e il ruolo del Premio nazionale Ercole Olivario nella promozione delle eccellenze italiane.

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