Controlli nei cantieri, denunciati due imprenditori e sanzioni per oltre 15 mila euro
Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni e ammende per un totale di oltre 15.700 euro
Le denunce scaturiscono da attività d’indagine e controlli operati a Trapani e Partanna dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Trapani, unitamente ai colleghi dei reparti territoriali del Comando Provinciale di Trapani.
A Partanna, a conclusione di un’attività d’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Sciacca relativa a un infortunio sul lavoro verificatosi in un’azienda agricola di quel comune, veniva deferito all’A.G. per lesioni colpose il titolare della ditta in quanto l’attività investigativa dei militari dell’Arma permetteva di accertare che la donna avrebbe messo a disposizione di un proprio dipendente regolarmente assunto, un trattore agricolo che privo di revisione e manutenzione a causa di un malfunzionamento al freno di stazionamento causava lesioni gravi al dipendente.
A Trapani nel corso di un’attività ispettiva eseguita in un cantiere edile, i militari del NIL accertavano la presenza di un lavoratore in nero su tre presenti, non chè numerose e gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a seguito delle quali deferivano all’Autorità Giudiziaria il legale rappresentante della società, adottando un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale della stessa ed elevando sanzioni e ammende per un totale di oltre 15.700 euro.