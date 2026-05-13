Catania

Rissa in un locale, attività sospesa per 15 giorni

Le ragioni della chiusura dell’esercizio commerciale sono legate ai fatti connessi ad una violenta rissa, avvenuta alle prime ore dell’alba, lo scorso 10 maggio.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un locale notturno nei pressi di viale Africa per comprovate esigenze di ordine pubblico. Il provvedimento di sospensione ha la durata di 15 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. A notificarlo al gestore sono stati i poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania.

Le ragioni della chiusura dell’esercizio commerciale sono legate ai fatti connessi ad una violenta rissa, avvenuta alle prime ore dell’alba, lo scorso 10 maggio. Nella circostanza, a seguito della segnalazione alla centrale operativa, si era reso necessario l’intervento di personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile. Nello specifico, l’esercizio in questione è stato teatro di una violenta rissa tra due gruppi di giovani,  un gruppetto di ragazzi stranieri e uno di ragazzi italiani, scoppiata all’interno del locale, iniziata con un lancio di bottiglie, trasformatasi poi in una vera e propria rissa, con pugni e schiaffi, ed, infine, degenerata con l’esplosione  di un colpo di arma da fuoco che ha provocato il ferimento di uno dei partecipanti alla rissa, poi sottoposto ad un intervento chirurgico, con una prognosi di trenta giorni.

Pertanto, sulla base di quanto rilevato, ultimata l’attività istruttoria portata avanti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura per 15 giorni del locale. Il provvedimento di sospensione è stato disposto in via cautelare, al fine di far cessare situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza, secondo quanto previsto dall’art.100 del TULPS, che consente al Questore la momentanea chiusura di un esercizio pubblico per garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini.

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