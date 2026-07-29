Porto di Sciacca, ripartono i lavori della banchina di riva nord

“Il porto di Sciacca avrà finalmente la sua banchina di riva nord. Sarà completata. E questa è la notizia che attendevamo da tempo, e per il cui risultato abbiamo lavorato con un’azione costante di sollecitazione. E continueremo a essere presenti anche in questa nuova fase. Un grazie al governo regionale, al presidente Renato Schifani, agli uffici che hanno lavorato per superare ogni criticità, sbloccando un iter che sembrava ormai senza via d’uscita”. È quanto dichiara il sindaco Fabio Termine dopo la riunione operativa che si è tenuta ieri presso il porto e che segna un passaggio fondamentale per la ripresa dei lavori di completamento della banchina di riva nord, dei piazzali retrostanti e delle opere di alaggio.

All’incontro hanno preso parte diversi enti. All’incontro hanno preso parte, per il Comune di Sciacca il sindaco Fabio Termine, l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Leonte e il comandante della Polizia Municipale Salvatore Navarra. Per l’impresa esecutrice Emmecci SpA Benefit erano presenti il vicepresidente Gaetano Virga, il direttore tecnico di cantiere Antonino Asciutto, il Project Manager Mbaye Badiane e il consulente per la sicurezza Vincenzo Bongiovì.

Presenti inoltre i rappresentanti del Genio Civile di Caltanissetta, con il direttore dei lavori Francesca Calì e il direttore operativo Luigi Di Natale, del Genio Civile di Agrigento, con il direttore operativo Gianfranco Vullo e gli ispettori di cantiere Gerlando Ferlisi e Rino Virgilio. Ha partecipato anche la Capitaneria di Porto di Sciacca con il nuovo comandante Matteo Maria Rodio, e il capo sezione TAO Alessio Palla, oltre al CSE Roberto Santamaria e al RUP Rosario Filangieri.

Nel corso della riunione l’impresa ha illustrato il progetto e il cronoprogramma delle attività, comunicando l’imminente avvio delle lavorazioni. In una prima fase si procederà alla pulizia generale dell’area e all’esecuzione dei prelievi preliminari per il campionamento dei materiali.

“Un aspetto che abbiamo voluto condividere e definire con tutti i soggetti coinvolti riguarda la modalità di avvio delle prime lavorazioni – dichiara il Sindaco Fabio Termine –. Abbiamo concordato che le attività iniziali si svolgeranno all’interno dell’area di cantiere già recintata, così da ridurre al minimo i disagi per le attività commerciali e portuali presenti nella zona. È una scelta frutto del confronto e della collaborazione tra istituzioni, impresa e soggetti tecnici, con l’obiettivo di accompagnare la ripresa dei lavori nel modo più ordinato possibile e con la massima attenzione verso chi vive e lavora quotidianamente nell’area portuale”.

Le prime lavorazioni riguarderanno la realizzazione del marciapiede spartitraffico, destinato a separare la corsia esistente da quella di nuova realizzazione, e i riempimenti necessari alla definizione della nuova viabilità. Successivamente si procederà con il completamento della banchina, attraverso la posa dei massi, la realizzazione delle sovrastrutture e delle opere accessorie, tra cui la costruzione di due torri faro.

“Quella di ieri è stata una giornata importante per Sciacca — dichiara il sindaco Fabio Termine. — Un’opera attesa da anni torna finalmente nella fase operativa, riaprendo la sua visione di riqualificazione e di sviluppo non solo per questa fondamentale area di Sciacca. Il completamento della banchina di riva nord è un intervento strategico per il nostro porto e per l’intero sistema economico della città”.