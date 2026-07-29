Catania

Truffa all’Agea, Dia di Catania sequestra beni per 100mila euro

Provvedimento eseguito nei confronti di due fratelli ragusani

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

Beni per centomila euro sono stati sequestrati dalla Dia di Catania a due fratelli ragusani, di 36 e 52 anni, recentemente condannati per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito di un’inchiesta per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dall’Agea grazie, contesta l’accusa, all’intestazione fittizia di quote societarie a persone formalmente in possesso dei requisiti previsti per ottenere illegalmente l’accesso ai finanziamenti. Il sequestro, eseguito dalla Dia di Catania, riguarda rapporti bancari riconducibili ai due indagati e una società agricola ritenuta coinvolta nella truffa. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania su richiesta della Procura etnea e della Dia 

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