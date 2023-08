Favara, assistente sociale aggredita negli uffici comunali

Momenti di tensione a Favara dove una assistente sociale è stata aggredita dalla madre di un ragazzo disabile in cura negli uffici comunali di via Silone. Secondo quanto ricostruito la donna avrebbe afferrato per il collo la dipendente comunale e le avrebbe intimato di non toccare il figlio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza ma la donna si era già allontanata. Non sarà comunque difficile identificarla considerando che il figlio è in cura e si conoscono i dati.

L’assistente sociale ha infatti presentato una querela di parte. Alla base del gesto, secondo quanto ricostruito, i fastidi lamentati dalla donna – una settantenne – nel richiamo dell’assistente sociale a rispettare la fila e lasciare spazio davanti l’anticamera dell’ufficio.