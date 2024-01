Favara, demolizione e ricostruzione scuola “Mendola”: venerdì la posa della prima pietra

Si terrà venerdì 26 alle 9.30 la posa della prima pietra del cantiere per la demolizione e ricostruzione della scuola “Mendola” a Favara. “Dopo tanto lavoro – dice il sindaco di Favara Antonio Palumbo – vedremo l’inizio di interventi per i quali ci siamo battuti a lungo e che ci consentiranno non solo di consegnare alla città un istituto nuovo, funzionale e moderno, ma anche di risparmiare le somme che attualmente il Comune versa in affitti ogni anno. Non è l’unica buona notizia che vi daremo in questi giorni: stiamo finalmente iniziando a raccogliere i frutti di quanto abbiamo seminato in questi mesi”.