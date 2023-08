Favara, è morto Antonio Patti

Improvvisamente si è spento a Favara, Antonio Patti, noto patologo clinico con due specializzazioni, una in Igiene e medicina preventiva, conseguita a Palermo e l’altra in Ematologia, a Catania. Per anni redattore capo del trimestrale Progetto salute e di Prospettive mediche, rivista dell’Ordine dei Medici di Agrigento. Impegnato da oltre mezzo secolo nella politica e promozione culturali, ha pubblicato racconti e poesie in libri collettivi, ha scritto recensioni, prefazioni e postfazioni, curato l’editing di numerose pubblicazioni e la presentazione di Mostre d’arte e di libri. Amante dei fiori, spesso ironico, una saggia persona. Fu anche Assessore alla Cultura nella giunta tecnica del Sindaco Mimmo Russello. I funerali verranno celebrati domani alle ore 16,00 presso la chiesa Madonna dell’Immacolata al Villaggio Mosè.