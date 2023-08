Favara, migliaia di persone per Anna Tatangelo

Migliaia di persone hanno invaso ieri sera a Favara per assistere al concerto di Anna Tatangelo Lo spettacolo che ha concluso i festeggiamenti in onore delle patriarca San Giuseppe.

Non solo favaresi, i fans della nota cantante, quella ragazza di periferia che a soli 15 era già una star di Sanremo sono arrivati dalla provincia e anche da diversi luoghi della regione Siciliana. Particolarmente toccante e applaudito anche il duetto che Anna Tatangelo ha concesso a Simona Collura una ragazza di Favara che nel 2008 nella prima edizione di Ti lascio una canzone su Rai uno avevano cantato con lei. Soddisfatto il comitato che ha già programmato la prossima festa almeno nelle date dal 17 al 25 agosto 2024. Il concerto è stato presentato dal giornalista Giuseppe Moscato.

“Si sono conclusi con una grande festa di piazza i giorni dedicati a San Giuseppe. Ai momenti di fede e devozione si sono aggiunti quelli di semplice divertimento, come quello portato in scena stasera da Anna Tatangelo, che ha fatto cantare una piazza gremita.Possiamo certamente dirci soddisfatti del risultato è non possiamo che ringraziare il Comitato di San Giuseppe, con cui abbiamo collaborato fianco a fianco per settimane per offrire alla città una festa come non se ne vedevano da tempo. Grazie ai tanti sponsor che hanno reso possibile tutto questo, e un grande abbraccio a Don Giuseppe D’Oriente che lascerà a breve la nostra comunità per portare altrove il proprio servizio.” Queste le dichiarazioni del sindaco di Favara Antonio Palumbo.