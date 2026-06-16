Favara

Favara, si è spento all’età di 102 anni Carmelo Matina

Storico consigliere comunale del Pci, autore insieme agli altri dell’occupazione della miniera Ciavolotta del 1954

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ancora un lutto colpisce Favara. Si è spento serenamente all’età di 102 anni Carmelo Matina, storico consigliere comunale del Pci, autore insieme agli altri dell’occupazione della miniera Ciavolotta del 1954 raccontata nel libro “Sepolti vivi.

“Con lui si spegne un pezzo della nostra storia. Ci lascia un uomo esemplare, coerente e perbene. Un grande favarese di cui, da sindaco, ho avuto l’onore di festeggiare i cento anni. Addio, compagno”, dichiara il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

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