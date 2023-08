Favara si prepara per la cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo ad Andrea Camilleri

Fervono i preparativi per la cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo di Favara, di via Compagna n. 18, allo scrittore agrigentino “Andrea Camilleri”, prevista per il prossimo 06 settembre.

Per l’occasione verrà emesso un annullo filatelico celebrativo da parte di Poste Italiane che sarà presente con una postazione mobile. Il logo dedicato ad Andrea Camilleri è stato realizzato e donato dall’artista Sergio Criminisi. Numerose personalità del mondo della cultura e rappresentanti delle Istituzioni hanno già assicurato la propria presenza all’evento il cui programma è stato articolato in una serie di manifestazioni.

Il 6 settembre prossimo, quindi, dalle ore 9.30, si procederà con cerimonia di taglio del nastro alla presenza del Prefetto e delle massime autorità alle nuove denominazioni dei plessi: il plesso di piazza Capitano Antonio Vaccaro che ospita la Scuola dell’infanzia verrà dedicato alla figura di “Antonio Russello” scrittore di origine favarese trapiantatosi in Veneto ma rimasto saldamente legato alla propria terra di origine; il plesso che ospita la Scuola primaria‐infanzia di via Bersagliere G. Urso sarà dedicata alla memoria del “Bersagliere Giuseppe Urso”, medaglia d’argento al valor militare caduto il 24 giugno 1866 sul campo di battaglia di Custoza; il plesso di via Agrigento che ospita la Scuola primaria‐infanzia al premio Nobel “Luigi Pirandello” mentre i plessi che ospitano la Scuola Secondaria di I grado saranno dedicati alle figure del Barone-filantropo Antonio Mendola e del Capitano Antonio Vaccaro avvocato, letterato che fu anche sindaco di Favara.

Con l’intitolazione dell’Istituto comprensivo alla figura di Andrea Camilleri e dei quattro plessi alle figure di “Antonio Russello”, “Bersagliere Giuseppe Urso”, “Luigi Pirandello” e “Mendola‐Vaccaro” si è inteso valorizzare le testimonianze di vita di personaggi che, pur nella diversità dei rispettivi ruoli, hanno dato un significativo esempio di attaccamento al senso del dovere e di generosità nei confronti della comunità e dei propri concittadini.

“Si tratta di esempi di vita, di altruismo, – dice la Preside dell’Istituto comprensivo Rosetta Morreale – che rivolgiamo ai giovani alunni e studenti affinché ne sappiano trarre ispirazione per il loro impegno di cittadini e di futura classe dirigente”.

La cerimonia proseguirà nell’aula magna dell’istituto comprensivo di via Compagna alle ore 10.30, con la presenza di S. E. il Vescovo di Agrigento e la partecipazione della nipote dello scrittore Camilleri, Arianna Mortelliti.

Al termine sarà anche scoperto un mezzobusto commemorativo dello scrittore scomparso il 17 luglio 2019 realizzato dall’artista agrigentino Giuseppe Cacocciola.

Nel pomeriggio alle ore 17:30 presso l’aula “Luca Crescente” del Consorzio Universitario (ECUA) di Agrigento si terrà un incontro – dibattito culturale sul tema “Andrea Camilleri volano di una rinnovata cultura nella società del futuro”.

Al termine dei lavori saranno premiati i vincitori del primo concorso letterario “Camilleri: il siciliano non è un dialetto, ma una lingua”.