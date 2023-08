Favara, un campo di basket per Davide: raccolti già 4mila euro

Sono già stati raccolti quattromila euro per creare un campo da basket a Favara da intitolare a Davide, scomparso a 12 anni lo scorso marzo, proprio mentre si stava allenando.

Il fratello, Marco Licata, ha lanciato la campagna sulla piattaforma GoFundMe raccontando chi era Davide: “mai vivace – scrive – sempre tranquillo, amorevole, gentile, affettuoso e protettivo nei confronti dei più deboli. Amava giocare con la sorellina di otto anni – racconta – con gli amici, amava stare in famiglia e soprattutto amava la sua grande passione: il basket. Il 21 marzo 2023 – si legge – doveva allenarsi obbligatoriamente perché la settimana successiva avrebbe avuto la partita contro la sua ex squadra. Inizia l’allenamento alle 19:00, chissà quanti canestri e quanti sorrisi stava facendo in quell’ora. Succede l’impensabile: circa un’ora dopo mia madre riceve una chiamata: stava troppo male, le dissero. Davide se n’è andato, col suo sogno, giocando a basket. Vogliamo creare un campo da basket aperto a tutti – spiega Marco Licata – bambini, ragazzi e adulti, tutti liberi di giocare in sicurezza. I giovani, i bambini di Favara – aggiunge – hanno bisogno di un posto in cui poter giocare, crescere ed esprimere idee ed opinioni, evitando così che crescano per le strade”.

“Aiutateci – aggiunge – anche a installare più defibrillatori possibili (assenti quel 21 marzo). Fatelo per Davide”.

La raccolta ha avuto 135 donazioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/5ft6/il-sogno-di-davideun-campo-per-davide