La cultura come strumento di crescita collettiva, il Comune di Favara aderisce al “Patto per la lettura”. L’atto è stato firmato nei giorni scorsi dalla giunta comunale: la sottoscrizione impegnerà l’Ente a sostenere iniziative che incentivino la pratica della lettura come “abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini”.

Per questo il Comune garantirà la piena fruibilità della biblioteca “Barone Mendola” e stimolerà istituti scolastici e associazioni ad aderire a loro volta al “Patto per la lettura”.

“L’obiettivo – spiega l’assessore alla Cultura e vicesindaco Antonio Liotta – è creare una grande alleanza cittadina alla quale possano aderire soggetti pubblici e privati, istituzioni culturali, scuole, università, associazioni e singoli cittadini che intendano impegnarsi per ideare e sostenere progetti condivisi”.

Il modulo per la sottoscrizione è disponibile sul sito on line del Comune di Favara a questo link: https://bit.ly/3g32DCa