Mensa scolastica, approvato l’avvio immediato del servizio a Favara

Un risultato importante e concreto per le famiglie e per i bambini di Favara. La Giunta Comunale ha approvato l’atto di indirizzo politico proposto dall’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Carmen Lo Presti, che consentirà di procedere all’avvio immediato del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia del territorio.Si tratta di un provvedimento di particolare rilevanza, perché permette di garantire la continuità delle attività didattiche pomeridiane e del tempo pieno nelle scuole, nonostante il Comune si trovi attualmente in regime di gestione provvisoria, in attesa dell’approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028.

«Sono particolarmente soddisfatta di questo risultato – dichiara l’Assessore Carmen Lo Presti – perché siamo riusciti a dare una risposta concreta a un’esigenza fondamentale delle famiglie e dei nostri bambini. La mensa scolastica non è soltanto un servizio, ma rappresenta uno strumento essenziale per garantire la piena fruizione del tempo scuola, sostenere le famiglie e assicurare pari opportunità educative.»

L’atto approvato consentirà all’Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione di procedere celermente con l’affidamento del servizio, evitando interruzioni e garantendo la necessaria continuità.«Abbiamo lavorato affinché le difficoltà legate alla gestione provvisoria non ricadessero sulle famiglie e soprattutto sui bambini – prosegue Lo Presti –. È un risultato che rivendico con orgoglio anche come rappresentante del Partito Democratico, perché per noi amministrare significa affrontare i problemi, assumersi responsabilità e trasformare le esigenze della comunità in risposte concrete.»

I costi del servizio saranno sostenuti attraverso le quote di compartecipazione delle famiglie, mediante i buoni pasto, e attraverso gli specifici contributi destinati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito al sostegno del diritto allo studio.«Questo è il metodo che vogliamo portare avanti: ascolto, responsabilità e concretezza. La scuola e i servizi rivolti ai più piccoli devono essere una priorità dell’Amministrazione. Continueremo a lavorare per migliorare i servizi e per costruire una Favara sempre più attenta alle esigenze delle famiglie e delle nuove generazioni.»

Un provvedimento che rappresenta, dunque, un passo concreto nella direzione di una città che mette al centro il diritto allo studio, la scuola e il benessere dei bambini.