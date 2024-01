Tra gli chef al Festival di Sanremo scelto il pizzaiolo favarese Paolo Patti

Paolo Patti di Favara, in provincia di Agrigento, sarà tra i pizzaioli scelti dall’organizzazione che cura il Festival della canzone italiana in programma dal 6 febbraio.Il pizzaiolo siciliano sarà tra i protagonisti della scena culinaria durante il prossimo festival della città dei fiori.Porterà sapori e profumi della Sicilia presso l’Hotel Royal durante lo svolgimento della manifestazione canora.

“Sono onorato di rappresentare Favara a Sanremo durante il Festival della canzone Italiana. Sarà un’esperienza straordinaria, e non vedo l’ora di condividere il nostro patrimonio gastronomico con le icone della musica italiana.” Così, Paolo Patti esprime l’entusiasmo per la prestigiosa opportunità.

Paolo Patti ha maturato una lunga esperienza nel campo degli impasti e del lievitato. A ciò aggiunge la sua attenzione per i buoni prodotti per la realizzazione di pizze dedicate a chi ama la buona tavola. Per il suo profilo professionale e la dote di tenace volontà, è apprezzato presso agenti di settore e dello spettacolo che gli hanno consentito di ampliare gli orizzonti per esprimere la sua maestria nell’ambito della popolarissima kermesse musicale.