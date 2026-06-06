S.Stefano Quisquina, danneggiata l’auto istituzionale del sindaco: presentata denuncia

“Ho trovato l’auto danneggiata, ho sporto regolare denuncia. Non credo sia nulla di particolarmente pericoloso”, dichiara cosi il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore che nelle scorse ore ha trovato l’auto istituzionale del Comune danneggiata. Il veicolo, parcheggiato nelle vicinanze del Municipio, presentava evidenti segni di danneggiamento, scoperti dal primo cittadino al momento del suo utilizzo.

Di fronte all’accaduto, il sindaco ha deciso di rivolgersi immediatamente ai Carabinieri della locale stazione, presentando una denuncia contro ignoti. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare eventuali responsabili.

L’accaduto ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal gesto vandalico a un possibile atto mirato.