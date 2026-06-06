Ecco la nuova rotonda a Porta Aurea, Miccichè: “Riqualificazione e sicurezza”

Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, sono stati completati i lavori di riqualificazione e ammodernamento della rotatoria di Porta Aurea, frutto di una convenzione stipulata tra il Comune di Agrigento e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, finalizzata a iniziative utili per la città. Le risorse stanziate, per un importo di 120.000 euro, derivano da una parte di introiti che il Parco versa da due anni al Comune.

E il sindaco Miccichè, afferma: “Si tratta di un importante intervento atteso da tempo, reso possibile da una concreta sinergia istituzionale tra il Comune e il Parco Archeologico, e voluto fortemente anche dalla Prefettura di Agrigento, che ringrazio sempre per la disponibilità e la vicinanza.Ringrazio, inoltre, il direttore Roberto Sciarratta e il progettista, l’ingegnere Salvatore Pace, per la collaborazione e l’impegno profuso. La rotatoria di Porta Aurea rappresenta un’arteria cruciale in quanto percorsa quotidianamente da numerosi turisti e visitatori. Nel corso degli anni è stata purtroppo teatro di diversi incidenti: intervenire in termini di efficienza e funzionalità è stata dunque una priorità per garantire la sicurezza e l’incolumità dei mezzi in transito. Altri lavori sulla rotatoria riguardano l’illuminazione e l’arredo urbano, per valorizzare ulteriormente la zona.”