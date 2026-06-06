Ecco la nuova rotonda a Porta Aurea, Miccichè: “Riqualificazione e sicurezza”
Le risorse stanziate, per un importo di 120.000 euro, derivano da una parte di introiti che il Parco versa da due anni al Comune
Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, sono stati completati i lavori di riqualificazione e ammodernamento della rotatoria di Porta Aurea, frutto di una convenzione stipulata tra il Comune di Agrigento e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, finalizzata a iniziative utili per la città. Le risorse stanziate, per un importo di 120.000 euro, derivano da una parte di introiti che il Parco versa da due anni al Comune.
E il sindaco Miccichè, afferma: “Si tratta di un importante intervento atteso da tempo, reso possibile da una concreta sinergia istituzionale tra il Comune e il Parco Archeologico, e voluto fortemente anche dalla Prefettura di Agrigento, che ringrazio sempre per la disponibilità e la vicinanza.Ringrazio, inoltre, il direttore Roberto Sciarratta e il progettista, l’ingegnere Salvatore Pace, per la collaborazione e l’impegno profuso. La rotatoria di Porta Aurea rappresenta un’arteria cruciale in quanto percorsa quotidianamente da numerosi turisti e visitatori. Nel corso degli anni è stata purtroppo teatro di diversi incidenti: intervenire in termini di efficienza e funzionalità è stata dunque una priorità per garantire la sicurezza e l’incolumità dei mezzi in transito. Altri lavori sulla rotatoria riguardano l’illuminazione e l’arredo urbano, per valorizzare ulteriormente la zona.”