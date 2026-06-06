Giornate pediatriche saccensi, si chiude un’edizione di successo ricca di temi cruciali per la cura dei bambini

Si è aperta con la lectio magistralis del professore Giovanni Corsello, direttore della Scuola di specializzazione in Pediatria dell’Università di Palermo, l’ultima sessione dei lavori delle “Giornate pediatriche saccensi” che ha posto l’accento su un argomento di largo interesse per i pediatri e per le famiglie dei pazienti: “La comunicazione in Pediatria nell’epoca dei social”.

“La Pediatria – ha affermato il professore Corsello – sta vivendo una forte evoluzione grazie alla ricerca e all’innovazione, che permettono di offrire nuove opportunità soprattutto ai bambini più fragili. La comunicazione è parte essenziale del lavoro del pediatra, perché famiglie e genitori devono essere coinvolti nei percorsi decisionali e di cura. La nostra disciplina mantiene una vocazione sociale e preventiva e deve essere partecipativa, in ospedale e sul territorio. Proteggere e promuovere la salute dei bambini significa garantire un futuro di adulti più sani”.

Particolare attenzione è stata posta alle patologie cliniche di neonatologia, ambito del quale sono state discusse diverse tematiche. “Abbiamo affrontato – ha detto Mario Giuffrè, professore di Pediatria all’Università di Palermo e direttore di Neonatologia e Terapia Intensiva neonatale al policlinico Giaccone di Palermo – problemi che interessano sia i Centri di riferimento, le Terapie intensive neonatali, sia i Centri più piccoli diffusi su tutto il territorio. Le problematiche dei neonati prematuri, affrontate anche nei Centri di primo livello, devono essere conosciute, intercettate tempestivamente e affrontate e i neonati devono essere presi in carico anche nel passaggio dall’ospedale al territorio. A seguire, le problematiche del lattante, spesso poco note e poco intercettate per tempo, devono essere filtrate con un meccanismo all’inverso che parta dal territorio, quindi dal pediatra di famiglia che deve sapere quando e come inviare all’ospedale di riferimento che deciderà se affrontarle in toto o, a sua volta, fare riferimento all’ospedale di secondo livello. Il raccordo importante tra i centri di primo e secondo livello, dunque, costituisce la saldatura ideale nell’efficienza delle cure pediatriche tra ospedale e territorio”.

A trarre le conclusioni della “due giorni” è il dottore Ottavio Ziino, direttore scientifico del convegno e direttore dell’UOC di Pediatria al Giovanni Paolo II: “Concludiamo oggi queste “due giorni” a Sciacca su argomenti di Pediatria e Neonatologia. Sono particolarmente soddisfatto dell’andamento del convegno per la partecipazione sia di eminenti professionalità provenienti da molti Centri della Sicilia, sia di partecipanti, anche giovani e specializzandi. E questo, per me, è motivo di particolare soddisfazione. Sono contento del ritorno delle Giornate pediatriche a Sciacca – ha concluso – e sono sicuro che questo è solo il primo di una lunga serie di convegni”.