Bimba di 4 anni morta a Sciacca, l’autopsia: “Assistenza sanitaria adeguata”

L’assistenza sanitaria alla piccola è stata adeguata e improntata alle linee guida. È quanto emerge dall’autopsia effettuata su una bimba di quattro anni e mezza, deceduta a marzo dello scorso anno all’ospedale di Sciacca. Nell’inchiesta sono coinvolti sei medici del nosocomio agrigentino che adesso, attraverso i rispettivi difensori, chiedono l’archiviazione del caso.

La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata dai genitori della bimba che avevano chiesto di fare luce su eventuali responsabilità. I carabinieri, coordinati dalla procura di Sciacca, acquisirono la cartella medica e tutta la documentazione. La bimba arrivò in ospedale alle sei del mattino con febbre alta. In seguito fu disposto il ricovero in Pediatria ma, durante il trasferimento in elisoccorso, il quadro clinico peggiorò fino alla morte.