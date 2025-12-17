Caso Open Arms, la procura generale chiede di conferma l’assoluzione per Salvini 

Il pg di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso per saltum dei pm di Palermo e di confermare quindi l’assoluzione perché il fatto non sussiste il ministro Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nella vicenda della nave della Ong spagnola Open Arms. La vicenda risale all’agosto 2019 quando Salvini ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno.