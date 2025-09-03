Giudiziaria

Corruzione: assessora Amata risponde a Pubblici ministeri

Tra gli episodi contestati alla Amata l'assegnazione di finanziamenti a una fondazione riconducibile alla Cannariato che, in cambio avrebbe assunto il nipote dell'assessor

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

E’ durato poco più di due ore l’interrogatorio dell’assessore Elvira Amata, indagata dai pm di Palermo per corruzione in concorso. Amata ha risposto alle domande dei magistrati Fusco e De Benedittis.

L’indagine, in cui è coinvolta anche Marcella Cannariato, moglie del patron di Sicily By Car Tommaso Dragotto, è un filone della maxi inchiesta sui contributi regionali che ha come protagonista più noto il presidente dell’Ars di Fratelli d’Italia Gaetano Galvagno, anche lui accusato di corruzione.

Tra gli episodi contestati alla Amata l’assegnazione di finanziamenti a una fondazione riconducibile alla Cannariato che, in cambio avrebbe assunto il nipote dell’assessora nella società che dirige, la A&C broker.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cronaca

Diportista disperso in mare, avviate le ricerche
Giudiziaria

Corruzione: assessora Amata risponde a Pubblici ministeri
Palermo

Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa, presente Piantedosi
dalla Regione

Ponte Stretto, Mit “Opera già finanziata, non previsti fondi Nato”
Apertura

Assenteismo a Favara, i carabinieri indagavano sui Vigili urbani: ecco come nasce l’inchiesta
Lampedusa

Avvelenati due cani a Lampedusa, Mannino: “Gesto ignobile”