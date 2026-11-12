Droga e cellulari in carcere, maxi operazione dei carabinieri: 36 arresti, c’è anche Niko Pandetta





Erano due le organizzazioni criminali, una gestita da messinesi e mafiosa e l’altra da catanesi, che gestivano il traffico di droga e telefoni nel carcere di Messina. E’ quanto emerge dall’indagine confluita nell’esecuzione di 36 misure cautelare in carcere nei confronti di 27 persone gia’ detenute e nove a piede libero.

Le investigazioni di carabinieri e polizia penitenziaria risalgono ad agosto 2023 a seguito di sequestri di droga e telefonini e delle dichiarazioni rese da alcuni detenuti, e’ stati detto dal procuratore di Messina Antonio D’ Amato nel corso di una conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri. il periodo preso in considerazione va fino a giugno 2025, ma alcune ipotesi risalgono al 2021. I fatti vedono il coinvolgimento di detenuti del carcere di Gazzi, divisi in due gruppi: uno composto da messinesi e l’altro da catanesi, di cui avrebbero fatto parte anche alcuni soggetti considerati contigui clan Lo Duca di Provinciale.

Per fare entrare la droga in carcere c’erano diversi metodi:dall’esterno lanciando la droga dentro palline da tennis o uccelli eviscerati; attraverso i colloqui con i familiari oppure nella corrispondenza o con droni. Per venderla ci si avvaleva di detenuti addetti ai servizi interni, visto che avevano possibilita’ di movimento. Il prezzario era superiore rispetto all’esterno. Tra gli arrestati anche c’e’ un agente della polizia penitenziaria. Le indagini sono state coordinate da un pool di magistrati composto dai sostituiti della Dda Francesca Bonanzinga, Marco Accolla e dal sostituto procuratore della procura Anita Siliotti.