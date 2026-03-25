Giudiziaria

Droga, smantellata banda di spacciatori: 17 arresti

L'indagine ha documentato l'operativita' di un gruppo criminale dedito al traffico di hashish, cocaina e crack

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

I carabinieri della Compagnia di Milazzo stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa gip di Messina nei confronti di 17 indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, minaccia, violazione delle disposizioni per il controllo delle armi, reati aggravati dalla partecipazione al sodalizio di piu’ di 10 persone. L’indagine ha documentato l’operativita’ di un gruppo criminale dedito al traffico di hashish, cocaina e crack tra il capoluogo peloritano e la costa tirrenica, interessando l’area compresa tra i Comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Meri, Barcellona Pozzo di Gotto e l’isola di Vulcano.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 11/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Apertura

Iacolino si difende: “Millanterie”. Il boss intercettato sulla tangente: “Non lo fa questo discorso..”
Cultura

San Biagio Platani costruisce il suo miracolo e torna a mostrare gli Archi di Pasqua
Agrigento

Salvatore Fanara nuovo presidente del Comitato Provinciale dell’INPS di Agrigento
Agrigento

Archivi Vivi: il Liceo “Politi” e Inner Wheel  Club di Agrigento insieme per riscoprire il Mito
Apertura

Corruzione, i pm impugnano l’ordinanza e rilanciano: “Vetro è un mafioso moderno”
Sicilia

Acqua verso il mare dalle dighe Gammauta-Castello, Catanzaro: “La Regione chiarisca”
banner italpress istituzionale banner italpress tv