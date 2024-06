“Falsi attestati per la formazione dei lavoratori”, 3 indagati 

I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, insieme ai colleghi dell’ispettorato del Lavoro di Palermo, hanno denunciato tre persone nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di falsi attestati rilasciati per la formazione del personale. I tre sono indagati per le ipotesi di reato di truffa e falso in concorso. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

La vicenda è emersa a margine di un controllo effettuato dai carabinieri in un cantiere edile. I militari hanno così deferito alla procura della Repubblica un 77enne responsabile di un’associazione che si occupa della formazione dei dipendenti, un cinquantacinquenne consulente aziendale e un imprenditore quarantenne. Nei confronti di quest’ultimo, inoltre, è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.300 euro.