Agrigento

Lotta agli incivili, installate telecamere a Monserrato 

Un fenomeno purtroppo diffuso che bisogna affrontare sia con l’educazione e la sensibilizzazione ma anche con la repressione

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Il Comune di Agrigento passa al contrattacco e dichiara guerra agli sporcaccioni che abbandonano senza ritegno rifiuti di ogni genere in strada.

In seguito ad un sopralluogo effettuato dagli agenti della polizia locale si è deciso di installare numerose telecamere nel quartiere di Monserrato dove ormai da tempo le piazzole di sosta vengono trasformate in discariche a cielo aperto: spazzatura di vario genere, scarti, inerti, elettrodomestici. Un fenomeno purtroppo diffuso che bisogna affrontare sia con l’educazione e la sensibilizzazione ma anche con la repressione e il pugno di ferro.

