Dramma a Favara, domani l’ultimo saluto a Samuele 

Favara si prepara a dare l’ultimo saluto a Samuele Messina, il quindicenne deceduto ieri sera in un drammatico incidente

Pubblicato 35 secondi fa
Da Redazione

Favara si prepara a dare l’ultimo saluto a Samuele Messina, il quindicenne deceduto ieri sera in un drammatico incidente con lo scooter in via Cicero e De Francisca. I funerali si celebreranno domani pomeriggio – a partire dalle ore 15 – nella chiesa San Pietro e Paolo. Il popoloso centro dell’agrigentino è ancora sotto shock per la tragica notizia che ha sconvolto un’intera comunità.

A Favara, così come già annunciato dal sindaco Antonio Palumbo, sarà lutto cittadino: “Non ci sono parole per una tragedia tanto grande – ha detto il primo cittadino – in questo momento è il figlio, il fratello, il nipote di tutti noi. Siamo vicini alla famiglia in questo momento terribile”. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dall’istituto Martin Luther King, la scuola frequentata dalla giovane vittima: “Attoniti e sconvolti, in questo momento di immenso dolore ci stringiamo attorno alla famiglia e a quanti lo conoscevano e lo amavano.
Terra sit tibi levis, Samuele”. 

