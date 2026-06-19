Favara

“Foto intime e ricatti sessuali ad una ragazzina”, 9 anni di carcere a ex postino favarese

L'ex impiegato postale era accusato di aver minacciato una ragazzina a inviare scatti intimi per poi salvarli sul cellulare

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Nove anni di carcere per i reati di pedopornografia e violenza privata ai danni di una minorenne. È la condanna disposta dai giudici della terza sezione della Corte di appello di Palermo nei confronti di Pasquale Di Stefano, 69 anni, ex impiegato delle Poste di Favara. Confermata interamente, dunque, la pena inflitta in primo grado dal tribunale di Agrigento. Disposto anche un risarcimento di 40 mila euro alla persona offesa, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Salvatore Cusumano. La vicenda, che rappresenta una costola investigativa di un’inchiesta caratterizzata da soldi e ricatti che aveva visto protagonista proprio l’ex impiegato, risale al periodo compreso tra il 2014 ed il 2017.

L’imputato, difeso dall’avvocato Francesco Cioppa, era accusato di aver minacciato una ragazzina a inviare scatti intimi per poi salvarli sul cellulare. L’ex impiegato era stato arrestato tre anni fa con l’accusa di aver fatto sparire circa 570 mila euro dall’ufficio postale in cui lavorava attraverso prelievi non autorizzati, spesso contestualmente a rimborsi di buoni fruttiferi, occultandoli poi tramite diversi escamotage. Soldi che in parte sono serviti a Distefano a pagare una maxi estorsione messa in atto nei suoi confronti da una coppia che, scoprendo le molestie sulla ragazzina, iniziò a ricattare l’ex impiegato facendosi consegnare circa 250 mila euro. Per questo motivo Di Stefano sparì e trovò rifugio in Germania dove venne arrestato in un appartamento di Volklingen, paesino della Germania al confine con la Francia.

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