I quattro operai morti in un incidente a Naro, camionista indagato per omicidio stradale 

La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati un 42enne di Canicattì per omicidio stradale. Si tratta del camionista che lo scorso 26 ottobre si trovava alla guida del mezzo pesante contro il quale si andò a schiantare la Fiat Punto con a bordo quattro operai lungo la strada statale 123, a Naro. Una vera e propria strage.

Le vittime – Antonino Di Vincenzo, 60 anni, Antonio Agrò, 64 anni, Diego Giordano, 53 anni, e Liborio Firrigno, 55 anni – stavano raggiungendo le campagne di Campobello di Licata per una giornata di raccolta delle olive. Invece hanno trovato la morte. Il pm Carola Bisanti, che coordina le indagini, ha disposto degli accertamenti irripetibili di natura tecnica per il prossimo 10 novembre affidando l’incarico all’ingegnere Antonio Barcellona. Gli esami serviranno a mettere un primo punto fermo nell’inchiesta e ricostruire la dinamica del drammatico incidente. L’indagato ha nominato quale difensore l’avvocato Salvatore Manganello. I parenti delle vittime, individuate come persone offese, sono rappresentati dagli avvocati Calogero Meli e Salvatore Costanza.