Inchiesta Uragano, rapine ed estorsioni: 16 condanne

I giudici della Corte d’appello di Catania hanno emesso 16 condanne e 2 assoluzioni nel processo “Uragano” su una serie di estorsioni, incendi e rapine commesse a Lentini (Siracusa) Le indagini furono avviate dalla polizia nel gennaio del 2016 dopo una catena di episodi violenti accaduti nel Comune del Siracusano, che destarono allarme sociale tanto da indurre le forze dell’ordine a predisporre il rafforzamento dei servizi di contrasto.

Si verificarono estorsioni, furti e rapine, quest’ultime, in particolare, ai danni di persone anziane. Alcuni degli imputati si sarebbero introdotti nelle case dei pensionati fingendosi tecnici del gas e in qualche occasione le vittime sarebbero state prese a botte. Un altro gruppo avrebbe pensato alle estorsioni con il metodo del ‘cavallo di ritorno’, prima compiendo un furto per poi chiedere soldi alla vittima per la restituzione della refurtiva. La terza cellula, invece, avrebbe avuto il compito di intimidire le vittime, tra cui imprenditori, compiendo degli incendi alle loro proprieta’ con finalita’ di estorsione.