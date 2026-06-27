Giudiziaria

Indebito utilizzo di carta di credito: assolti due Empedoclini

Il giudice ha accolto la tesi della difesa ritenendo i due imputati non punibili per la particolare tenuità del fatto

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento ha assolto due giovani di Porto Empedocle, imputati del reato di indebito utilizzo di carta di credito altrui.
La vicenda risale all’aprile del 2023, quando i due, dipendenti di un noto esercizio commerciale di Porto Empedocle, dopo aver rinvenuto una carta di credito dimenticata da un avventore, avevano effettuato alcuni acquisti online per finalità personali.
Nel corso del processo, la difesa, rappresentata dall’Avv. Salvatore Butera, ha sostenuto l’esclusione della punibilità stante la tenuità del fatto in relazione alle circostanze del caso concreto.
In accoglimento della tesi difensiva il Giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di entrambi gli imputati, ritenendo gli stessi non punibili per la particolare tenuità del fatto.

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