“Minaccia il genero che aveva già tentato di uccidere”, condannato 

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Wilma Angela Mazzara, ha inflitto un anno di reclusione nei confronti di Luigi Bracco, 70 anni, di Palma di Montechiaro, per aver violato il divieto di avvicinamento al quale era sottoposto.

La vicenda si inquadra in un vero e proprio conflitto tra suocero e genero. Bracco, già condannato per tentato omicidio e lesioni ai danni di quest’ultimo, avrebbe violato la misura cautelare minacciando di morte la persona offesa. Il genero si è costituito parte civile tramite l’avvocato Daniele Re. La difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Scopelliti, aveva chiesto l’assoluzione. Il tribunale, invece, ha disposto la condanna ad un anno di reclusione.