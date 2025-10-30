Giudiziaria

Operaio di 26 anni morto folgorato in un cantiere a Menfi, 8 indagati 

Samuel Scacciaferro, 26 anni, morì folgorato in un campo fotovoltaico in contrada Genovese a Menfi

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Ci sono otto indagati per la morte di Samuel Scacciaferro, l’operaio di ventisei anni originario di Caccamo morto folgorato lo scorso giugno in un cantiere fotovoltaico in contrada Genovese a Menfi. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati dalla procura della Repubblica di Sciacca.

Gli indagati sono Marco Pulitano, di 53 anni, di Campobasso, datore di lavoro e legale rappresentante di una delle società; Fernando Lacaci Nuevo, di 54 anni, spagnolo, legale rappresentante di una delle società; Orlando Giglio, 36 anni, di Mazara del Vallo, responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza per una delle società; Vincenzo Giacinto, di 26 anni, di Sciacca, assistente del responsabile dei lavori per una delle società; Carmelo Ardizzone, di 53 anni, di Palermo, tecnico per la sicurezza sul lavoro di una delle società; Ivano Stanziani, di 42 anni, di Campobasso, preposto di cantiere per una delle società; Domenico Insogna, di 28 anni, di Campobasso, preposto di cantiere per una delle società; Riccardo Milano, di 33 anni, di San Giovanni Gemini, assistente del responsabile dei lavori per una delle società.

Ad occuparsi delle indagini che hanno riguardato non soltanto la ricostruzione del tragico evento ma anche il rispetto delle norme sul lavoro hanno lavorato i carabinieri e i dipendenti del Spresal( Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di lavoro) dell’Asp di Agrigento. I familiari della vittima hanno nominato l’avvocato Giuseppe Canzone. 

