Giudiziaria

Ritira querela e tre empedocline vengono prosciolte dall’accusa di stalking

Per le tre donne era stato disposto il giudizio immediato dal gip Micaela Raimondo - tuttavia - la persona offesa ha ritirato la querela

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Non luogo a procedere poichè la querela è stata ritirata. Lo ha disposto il giudice Manfredi Coffari nei confronti di tre donne, tutte di Porto Empedocle, accusate di stalking ai danni di un’altra ragazza.

Le imputate erano finite a processo perchè, secondo l’impianto accusatorio, avrebbero perseguitato, insultato e minacciato una donna nel tentativo di convincerla a ritirare una denuncia sporta contro un loro parente. Per le tre donne era stato disposto il giudizio immediato dal gip Micaela Raimondo – tuttavia – la persona offesa ha ritirato la querela e il processo si è concluso con un proscioglimento. 

