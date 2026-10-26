Traffico di droga tra Agrigento, Licata e Canicattì: 4 assoluzioni 

I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Agata Genna, hanno disposto l’assoluzione di quattro imputati coinvolti a vario titolo in un’inchiesta antidroga considerata una “costola” investigativa della più nota indagine “Vultur”,che ha fatto luce sulle dinamiche della famiglia mafiosa di Camastra. Si tratta di Angelo Allegro, 73 anni, di Naro; Salvatore Allegro, 43 anni, di Naro; Michele Curcio, 58 anni, di Canicattì e Orazio Rosario Cavallaro, 69 anni, di Ravanusa. Quest’ultimo è noto alle cronache per essere stato l’esecutore materiale dell’omicidio del licatese Angelo Carità, 56 anni, assassinato il 2 aprile del 2018, giorno di Pasquetta. Cavallaro fu condannato in primo grado all’ergastolo salvo poi vedersi la pena ridotta in appello a trent’anni di reclusione.

Il pm della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, che in origine contestava l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aveva chiesto l’assoluzione di tutti gli imputati. L’inchiesta prende spunto da una indagine della Squadra Mobile di Agrigento e riguarda un traffico di droga che si sarebbe esteso tra la Città dei Templi, Canicattì, Licata e Ravanusa acquistando la droga, specialmente cocaina, a Catania. I fatti contestati risalgono al biennio 2013-2014. Secondo l’accusa, che però non ha trovato conferma in dibattimento, si tratterebbe di una vera e propria banda dedita al traffico di sostanze stupefacenti al vertice della quale ci sarebbero stati Angelo Allegro e Rosario Orazio Cavallaro. Nel collegio difensivo gli avvocati Santo Lucia e Giuseppe Vinciguerra.