Cattolica Eraclea

Vede i carabinieri e getta pistola carica dal finestrino, condannato a 3 anni e 2 mesi

Tre anni e due mesi ad un cinquantacinquenne di Cattolica Eraclea, fu arrestato dopo aver gettato una pistola carica dal finestrino alla vista dei carabinieri

Pubblicato 23 ore fa
Da Redazione

Tre anni e due mesi di reclusione per i reati porto, detenzione e ricettazione di un’arma clandestina. Lo ha disposto il giudice per l’udienza preliminare, Micaela Raimondo, nei confronti di Bernardo Sciortino, 56 anni, di Cattolica Eraclea. La procura di Agrigento aveva chiesto la condanna dell’imputato a cinque anni e due mesi.

L’uomo, difeso dall’avvocato Santo Lucia, venne arrestato sei mesi fa dai carabinieri. I militari dell’Arma intercettarono il cinquantaseienne  alla guida di una Nissan Terrano in contrada Aquileia. Alla vista delle forze dell’ordine cercò di disfarsi di un’arma, lanciando dal finestrino una pistola revolver marca Smith & Wesson calibro 38 Special, con matricola abrasa e cinque colpi inseriti. Una successiva perquisizione permise, inoltre, di rinvenire tra il sedile e la consolle del cambio anche un coltello a serramanico di 22 centimetri. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Aica, verifiche sulla Consulta delle associazioni
Politica

Via libera al prestito d’onore per gli studenti universitari, contributi a chi è in difficoltà
Apertura

Cocaina, hashish e munizioni: padre, figlio e nipote arrestati a Palma di Montechiaro 
Agrigento

Aica, la presidente Nobile sogna “L’acqua degli dei”
Apertura

Perde il controllo e si schianta con la moto, morto giovane poliziotto
Sicilia by Italpress

Global Sumud Flotilla, imbarcazioni salpate da Portopalo in direzione Gaza