Licata

Il sequestro di 357 chili di hashish, la fuga tra i campi e l’arresto di due pescatori: i retroscena 

I retroscena del blitz della polizia con il sequestro di 357 chili di hashish a Licata e l’arresto di due pescatori. Per il giudice dietro potrebbe esserci la criminalità organizzata transnazionale

Pubblicato 11 ore fa
Da Giuseppe Castaldo

Potrebbe esserci la criminalità organizzata, anche a carattere transnazionale, dietro il maxi sequestro di 357 chilogrammi di hashish effettuato lo scorso 10 dicembre in un’abitazione in contrada Santa Zita, nella periferia di Licata. È quanto ipotizza il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, che ha convalidato l’arresto di due pescatori: Brahim Mahmoud, 36 anni, marocchino, e El Mehdi Chabab, 29 anni, tunisino. Il giudice ha disposto nei confronti dei due indagati, accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e autoriciclaggio, la custodia cautelare in carcere. Entrambi sono difesi dagli avvocati Samantha Borsellino, Anna Salvago e Francesca Frusteri. 

Dal provvedimento di convalida emergono i retroscena della cattura dei due giovani, ufficialmente pescatori impegnati nella vendita di prodotti ittici tra le strade di Mazara del Vallo e Licata. L’input all’attività investigativa arriva da una “soffiata”. Una fonte confidenziale che indirizza la polizia sulle tracce dei due soggetti che, tra il 9 ed il 10 dicembre scorso, gravitano nei pressi di un’abitazione a pochi passi dal mare di Licata. I poliziotti, dopo aver circondato la casa, fanno irruzione e trovano l’ingente quantitativo di hashish: 357 chilogrammi nascosti in un armadio. Uno degli indagati viene immediatamente bloccato mentre il più giovane, scalzo, riesce a fuggire tra i campi che circondano la struttura. Una folle fuga proseguita in auto lungo la strada che porta a Mazara del Vallo e terminata, dopo aver speronato un’auto della polizia, con il fermo del veicolo. 

Per il giudice è verosimile che la sostanza stupefacente sequestrata – 356, 7 chili di hashish per un valore di mercato di oltre un milione di euro – sia riconducibile alla criminalità organizzata, anche transnazionale. Due gli elementi a sostegno di questa ipotesi: i sacchi che contenevano lo stupefacente riportavano scritte francesi e l’attività di pescatori, con disponibilità anche di un peschereccio in grado di attraversare il mare, degli indagati. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Sandro Catanese

Precipita con l’auto dal viadotto Re, 25enne ferito ma vivo per miracolo (VIDEO)
Agrigento

Videoguide in LIS al Giardino della Kolymbethra
Grotte

Grotte, tre nuovi assessori nella giunta Provvidenza
Palermo

Furti con spaccate in un ristorante e una bigiotteria, caccia ai ladri
Apertura

Auto in fiamme dopo scontro frontale sulla Palermo-Sciacca, vigile fuoco libero salva 4 persone
Cronaca

Spara verso un coetaneo con arma a salve priva di tappo: paura in strada nella serata dell’Immacolata
banner italpress istituzionale banner italpress tv