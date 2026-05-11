Agrigento

Via Caltafaraci “bombardata” dalle buche, il Comune ci mette una “pezza”

Nei giorni scorsi gli operai hanno riparato almeno i pericoli più evidenti dopo anni di attesa da parte dei residenti

Pubblicato 44 minuti fa
Da Gioacchino Schicchi

Dopo anni di attesa sono state ripristinate le condizioni di sicurezza della strada di via Caltafaraci, tra Agrigento e Favara. A sollecitare più volte degli interventi di riparazione delle profonde buche createsi sull’asfalto nel tempo a causa della mancanza di manutenzioni erano stati i residenti, che hanno invocato l’intervento del comune capoluogo senza successo. Adesso sono partiti i lavori he hanno eliminato i pericoli grazie all’interessamento del consigliere comunale Angelo Vaccarello, in attesa ovviamente di lavori più profondi di manutenzione.

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