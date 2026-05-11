Via Caltafaraci “bombardata” dalle buche, il Comune ci mette una “pezza”

Dopo anni di attesa sono state ripristinate le condizioni di sicurezza della strada di via Caltafaraci, tra Agrigento e Favara. A sollecitare più volte degli interventi di riparazione delle profonde buche createsi sull’asfalto nel tempo a causa della mancanza di manutenzioni erano stati i residenti, che hanno invocato l’intervento del comune capoluogo senza successo. Adesso sono partiti i lavori he hanno eliminato i pericoli grazie all’interessamento del consigliere comunale Angelo Vaccarello, in attesa ovviamente di lavori più profondi di manutenzione.

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