Ancora sbarchi, 74 migranti a Lampedusa: tra loro anche neonato e donna incinta 

Settantaquattro migranti, tra cui un neonato e una donna incinta, sono giunti a Lampedusa su due imbarcazioni nonostante il mare agitato

Settantaquattro migranti, tra cui un neonato e una donna incinta, sono giunti a Lampedusa su due imbarcazioni nonostante il mare agitato. Un gommone con 22 eritrei e un barcone con 52 tra egiziani, sudanesi, bengalesi e siriani sono stati intercettati dalle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza e condotti all’hotspot di contrada Imbriacola.

Dopo il trasferimento di ieri sera di 300 persone con il traghetto di linea arrivato all’alba a Porto Empedocle, nella struttura restano 1.420 ospiti. A causa delle avverse condizioni meteo marine, oggi i traghetti di linea sono fermi. Per ridurre il numero di presenze nell’hotspot, e’ stato organizzato il trasferimento di 180 migranti con un volo diretto a Bergamo.

