Lampedusa

Cinque sbarchi tra Lampedusa e Lampione, 84 arrivi

All'hotspot di contrada Imbriacola si trovano attualmente 222 persone

Ottantaquattro migranti sono approdati nelle ultime ore sulle isole Pelagie in seguito a quattro sbarchi a Lampedusa e uno sull’isolotto di Lampione. All’hotspot di contrada Imbriacola si trovano attualmente 222 persone, che verranno trasferite in serata con il traghetto di linea per alleggerire la struttura. Ventinove dei nuovi arrivati, tra cui otto donne e due minori, sono stati accompagnati a terra dalla nave ong Nadir. Le motovedette della guardia di finanza e di Frontex hanno invece soccorso tre imbarcazioni partite da Libia e Tunisia. Sempre la guardia di finanza ha individuato a Lampione tre cittadini tunisini che, secondo quanto riferito, erano sbarcati sull’isola minore nel pomeriggio di ieri e vi erano rimasti per circa sedici ore in attesa di essere notati.

