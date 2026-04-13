Amministrative 2026, “Volare alto” prova a rompere lo stallo del centrodestra: candidato Incardona

In un momento in cui il centrodestra è sempre più centro, pur rivendicando la necessità di indicare esponenti che non hanno militato a sinistra ma resta comunque bloccato nelle sue sabbie mobili, è dalla destra-destra che arriva un passo in avanti che avrà un suo peso quantomeno nel dibattito politico cittadino.

E’ stato infatti fondato il comitato politico “Volare alto” che ha formalizzato una propria candidatura a sindaco per la città, nella persona del già candidato Domenico Incardona “dirigente generale emerito della Procura della Repubblica di Agrigento, giurista ed economista noto in città, con esperienza professionale ultra-decennale” viene definito nella nota stampa e, aggiungiamo noi, storico uomo della destra agrigentina.

Una presa di posizione che è dura persino più di quella degli avversari “riformisti” verso il centrodestra, ritenuto colpevole di “stucchevoli trattative di una classe politica autoreferenziale stordita da inchieste giudiziarie, faide interne e trasversali, interventi pesanti della malavita organizzata e non”.

Incardona, poi, interviene sulla sua posizione all’interno di Fratelli d’Italia: “La mia adesione è puramente ideologica e culturale ed esula da incarichi operativi e di gestione da anni non più ricoperti. Pertanto la mia candidatura, aperta a tutte le forze politiche, sindacali, imprenditoriali disponibili, non rientra in alcuna logica di lottizzazione e spartizione partitica e la scelta del simbolo della lista ‘Volare alto’ non è casuale, ma rappresenta in maniera plastica il superamento delle vecchie categorie politiche ottocentesche, ormai prive di significato concreto”.