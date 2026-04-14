Ruba borsello in un locale e usa carta di credito per cocktail e sigarette, denunciata 

Senza farsi notare è riuscita ad entrare in un locale della movida di Agrigento e rubare il borsello ad una persona per poi utilizzare la carta di credito per acquistare bevande, mangiare e comprare le sigarette. È successo in un esercizio commerciale di via Atenea.

A finire nei guai una trentenne di Canicattì, già nota alle forze dell’ordine. La ragazza è stata denunciata per furto aggravato, indebito utilizzo di carta di credito e per non aver osservato le prescrizioni della libertà vigilata a cui era sottoposta. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio.

Il proprietario del borsello ha chiamato la polizia denunciando il furto dell’accessorio da parte di una ragazza con un cappellino. Tramite l’app ha avuto modo di controllare come dalla sua carta di credito erano stati effettuati degli acquisti. I poliziotti, poco dopo, hanno rintracciato la trentenne a non molta distanza dalla stazione centrale di Agrigento. Decisivo anche il riscontro delle telecamere di sicurezza che hanno immortalato la canicattinese.