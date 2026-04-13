Torna il maltempo, domani allerta gialla in Sicilia

Torna il maltempo, dopo giorni di sole e temperature miti per la giornata di domani il dipartimento di Protezione Civile ha diramato, per il rischio Meteo-Idrogeologico e

Idraulico, un avviso di allerta gialla, dalle ore 00:00 del 14 aprile 2026 alle ore 24:00 del 14 aprile 2026.

Potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d’acqua a valle delle dighe.

Le strutture locali di Protezione Civile adotteranno, al riguardo, le procedure previste nei propri piani di Protezione Civile per il rischio idrogeologico e idraulico.