Sicilia

Torna il maltempo, domani allerta gialla in Sicilia

A diramare l’avviso il dipartimento regionale di protezione civile

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione

Torna il maltempo, dopo giorni di sole e temperature miti per la giornata di domani il dipartimento di Protezione Civile ha diramato, per il rischio Meteo-Idrogeologico e
Idraulico, un avviso di allerta gialla, dalle ore 00:00 del 14 aprile 2026 alle ore 24:00 del 14 aprile 2026.

Potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d’acqua a valle delle dighe.

Le strutture locali di Protezione Civile adotteranno, al riguardo, le procedure previste nei propri piani di Protezione Civile per il rischio idrogeologico e idraulico.

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