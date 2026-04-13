Lampedusa, al via la rimozione dei rifiuti all’interno della Riserva Naturale

Lampedusa si prepara ad accogliere i turisti. Da qualche giorno sono iniziati gli interventi di rimozione dei rifiuti all’interno della Riserva Naturale Isola di Lampedusa.

Si tratta principalmente di materiali trasportati dal mare a seguito delle mareggiate degli ultimi mesi, precedentemente raccolti dal personale della Riserva. Le attività sono state svolte congiuntamente dal personale della Riserva Naturale e dell’Area Marina Protetta Isole Pelagie. “Abbiamo iniziato dalla Spiaggia dei Conigli e proseguiremo nei prossimi giorni nelle altre spiagge e zone di riserva. Un lavoro importante per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia di un patrimonio naturale unico, che richiede impegno costante e collaborazione”, dichiarano in una nota il personale della Riserva Naturale Isola di Lampedusa.

E sempre sulla spiaggia dei Conigli, il personale della Riserva Naturale Isola di Lampedusa – gestita da Legambiente Sicilia – ha proseguito i lavori di manutenzione delle tabelle informative e monitorie.