Lampedusa, il traghetto Galaxy restituito alla Grecia: torna la Sansovino

Il noleggio del traghetto Galaxy, già scaduto il 30 settembre e poi prorogato, è concluso. La nave battente bandiera cipriota, capace di trasportare 1.100 passeggeri e 277 auto, noleggiata a scafo armato da Caronte&Tourist, è stata restituita all’armatore per il trasferimento in Grecia. Al suo posto, almeno fino al 31 marzo, è tornata a coprire la tratta Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa e viceversa la nave Sansovino che parte da Porto Empedocle alle 23 e arriva a Lampedusa alle 8,45.

Il traghetto Sansovino (che ha la stessa stazza del Galaxy) era stato, con il nulla osta del sindaco delle isole Pelagie Filippo Mannino, temporaneamente dislocato a Pantelleria perché l’isola del Trapanese, dopo il sequestro delle navi, era rimasta con un mezzo più piccolo. Per Pelagie il servizio regionale, sempre fino al 31 marzo, verrà garantito dalla “Paolo Veronese” che parte da Porto Empedocle alle 9,30 e arriva a Lampedusa alle 18,30. Come sempre, lo scalo notturno a Linosa, previsto per le 23 circa, resterà subordinato al giudizio del comandante e alle buone condizioni meteo-marine.