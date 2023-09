Lampedusa, irregolarità in ristoranti e bar: denunciati 4 titolari 

Quattro denunce, multe per oltre 10 mila euro e quasi quaranta chilogrammi di prodotti ittici sequestrati perché senza tracciabilità. Proseguono i controlli dei carabinieri del Nas a Lampedusa. Negli ultimi giorni sono stati diverse le attività commerciali sottoposte a mirate accertamenti. In un bar-ristorante i militari dell’Arma hanno sequestrato 38 chili di pesce per mancanza della tracciabilità. Il proprietario, un trentacinquenne, è stato anche denunciato per aver omesso di predisporre il documento di valutazione dei rischi riguardante la sicurezza sul lavoro.

L’attività, inoltre, era priva di presidi antincendio e aveva gli estintori scaduti. In un’altra ispezione, i carabinieri hanno riscontrato irregolarità in un chiosco. In particolare è emerso che l’attività commerciale, sprovvista di mirata autorizzazione, somministrava alimenti e bevande di tipologia “B”. Al titolare è stata elevata una sanzione di ottomila euro. Infine tre proprietari di bar e ristoranti – un 63enne, un 27enne e un 49enne – sono stati denunciati per omissioni sul documento di valutazione dei rischi sulla sicurezza e salute dei dipendenti.