Migranti, si svuota hotspot di Lampedusa

L’hotspot di Lampedusa, in serata, sara’ svuotato. La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento dei 40 ospiti, fra cui un minore non accompagnato, che saranno imbarcati sul traghetto di linea Paolo Veronese che arrivera’ all’alba di domani a Porto Empedocle. Trenta dei 40 migranti verranno trasferiti nelle strutture d’accoglienza dell’Umbria, 9 resteranno in Sicilia e il minore non accompagnato verra’ collocato in un centro di Agrigento.